В небольшом селе под Пермью река каждую весну вымывает человеческие останки

Администрация поселка Крюково Пермского края просит власть укрепить берега реки Кама.
Каждый год, указывают представители администрации, происходит вымывание останков братской могилы времен Гражданской войны.
Жители поселка Крюково даже выходили на субботник по сбору человеческих останков.
По словам представителей администрации, в населенном пункте находится братская могила времен Гражданской войны. При строительстве водохранилища перенести ее не удосужились. Теперь же каждую весну берег затапливает, а останки вымывает.
В 2010-м году на человеческие кости в реке обратила внимание местная прокуратура. Через суд ведомство обязало перезахоронить братскую могилу.
Но у скромного поселкового бюджета на подобное средств нет. Поэтому администрация просит помощи у вышестоящей власти.
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