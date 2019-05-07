Больше тысячи жителей Воронежа эвакуированы из-за звонков о минировании

После сообщений с угрозами минирования экстренные службы эвакуировали больше тысячи человек из торговых центров, бизнес-центра и рынков Воронежа.
Об этом РИА сообщил источник в экстренных службах региона.
По словам источника, в данный момент проходит эвакуация посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Пассаж Солнечный Рай".
Фото: официальная страница МЧС России в facebook
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