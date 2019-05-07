Больше тысячи жителей Воронежа эвакуированы из-за звонков о минировании

После сообщений с угрозами минирования экстренные службы эвакуировали больше тысячи человек из торговых центров, бизнес-центра и рынков Воронежа.

Об этом РИА сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам источника, в данный момент проходит эвакуация посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Пассаж Солнечный Рай".

Фото: официальная страница МЧС России в facebook