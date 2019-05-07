Жителя Челябинска приговорили к году лишения свободы за экстремизм в Сети

Жителя Челябинска приговорили к году лишения свободы за размещение экстремистских материалов в интернете.

Об этом заявили в пресс-службе регионального УФСБ.

Таким образом его признали виновным по ч.2 ст.280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

Так, согласно предоставленной информации, молодой человек выкладывал в открытый доступ материалы, содержащие признаки националистического характера.