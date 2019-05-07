Полицейские проверяют информацию об обстреле детского сада в Москве

Сотрудники полиции инициировали проверку информации об обстреле детского сада на Каширском шоссе в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного правоохранительного ведомства.

Согласно предоставленной информации, огонь якобы велся из пневматического пистолета.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили на территории детского сада разбитый уличный фонарь.

Фото: facebook.com.