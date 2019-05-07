Полицейские проверяют информацию об обстреле детского сада в Москве

Сотрудники полиции инициировали проверку информации об обстреле детского сада на Каширском шоссе в Москве.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного правоохранительного ведомства.
Согласно предоставленной информации, огонь якобы велся из пневматического пистолета.
Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили на территории детского сада разбитый уличный фонарь.
Фото: facebook.com.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.