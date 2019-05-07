Полиция Калуги заинтересовалась непристойными фото студенток в полицейской форме

УМВД России по Калужской области инициировало проверку по факту публикаций в социальных сетях непристойных фотоснимков.
Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
На фотографиях девушки в полицейской форме с кадетскими погонами запечатлены в провокационных позах.
Согласно предоставленной информации, фотографии были опубликованы сразу в нескольких группах популярной социальной сети "ВКонтакте" вчера, 6 мая.
Буквально через несколько часов после публикации их удалили.
По данным ведомства, девушки на фото — студентки Юридического полицейского колледжа Калуги. Образовательное учреждение, отмечают в пресс-службе местного УМВД, не является ведомственным учебным заведением.
Фото: соцсети.
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