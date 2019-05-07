Полиция Калуги заинтересовалась непристойными фото студенток в полицейской форме

УМВД России по Калужской области инициировало проверку по факту публикаций в социальных сетях непристойных фотоснимков.

Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

На фотографиях девушки в полицейской форме с кадетскими погонами запечатлены в провокационных позах.

Согласно предоставленной информации, фотографии были опубликованы сразу в нескольких группах популярной социальной сети "ВКонтакте" вчера, 6 мая.

Буквально через несколько часов после публикации их удалили.

По данным ведомства, девушки на фото — студентки Юридического полицейского колледжа Калуги. Образовательное учреждение, отмечают в пресс-службе местного УМВД, не является ведомственным учебным заведением.

Фото: соцсети.