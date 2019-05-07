Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Полиция Калуги заинтересовалась непристойными фото студенток в полицейской форме

Россия » Центр » Калуга

УМВД России по Калужской области инициировало проверку по факту публикаций в социальных сетях непристойных фотоснимков.

Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

На фотографиях девушки в полицейской форме с кадетскими погонами запечатлены в провокационных позах.

Согласно предоставленной информации, фотографии были опубликованы сразу в нескольких группах популярной социальной сети "ВКонтакте" вчера, 6 мая.

Буквально через несколько часов после публикации их удалили.

По данным ведомства, девушки на фото — студентки Юридического полицейского колледжа Калуги. Образовательное учреждение, отмечают в пресс-службе местного УМВД, не является ведомственным учебным заведением.

Фото: соцсети. 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фото Россия Калуга девушки полиция
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Аллергия лечится, но не всегда и не насовсем
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Украина теряет своих граждан миллионами
Новости Все >
Ученые: одному миллиону животных грозит исчезновение
В Чечне начало работу первое женское такси
Российские рестораторы предложили ввести платное бронирование столиков
Дом в Подмосковье сдают за 10 млн рублей в месяц﻿﻿
Шведский биатлонист Самуэльссон снова раскритиковал ВАДА за позицию по России
Полицейские проверяют информацию об обстреле детского сада в Москве
Шипулин - о Кокорине и Мамаеве: в семье не без урода
Полиция Калуги заинтересовалась непристойными фото студенток в полицейской форме
Лавров о CNN: какие новости - такие и вопросы
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.

Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Православие
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Экономика
Британские СМИ: Россия и Китай готовят "золотую" ловушку для США
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Украины
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами

По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.

Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"

Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".

Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Новости Украины
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
США и Канада. Новости и аналитика
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Культура
Ты в песне жива, Алия! Памяти Алии Молдагуловой
Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8 Владимир Губарев Любовь Степушова Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго Любовь Степушова
Комментарии
В России узаконят асфальтирование в непогоду
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Как агитпроп со Старой площади отвечает на провокации о блокаде Ленинграда
ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер
Парадокс "Железного купола" Израиля: при обстреле прячьтесь в городах
Российская писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
Правительство Эстонии отказалось ратифицировать пограндоговор с РФ
Новый музей Зои Космодемьянской превратится в место паломничества — Мединский
Зеленский: из общего с Россией у нас осталось лишь одно - граница
Как агитпроп со Старой площади отвечает на провокации о блокаде Ленинграда
В Сургуте с нарушениями закупили автомобили для чиновников на 20 миллионов рублей
Попадание молнии рассматривают как основную версию о крушении SSJ-100 в Шереметьеве
Макрон заявил о взаимных обязательствах России и Совета Европы
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Украина потеряла намного больше от разрыва торговых отношений с Россией
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
Порошенко пропустил допрос в Генпрокуратуре Украины
ВСУ расстреляли автобус с гражданскими в ДНР
История и современность Все >
Констебль игнорировал сообщения юной девушки о преследовании. В итоге ее убили
Констебль игнорировал сообщения юной девушки о преследовании. В итоге ее убили
Шедевры архитектуры в Исландии
Шедевры архитектуры в Исландии
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
В США показали концепт истребителя F-35C с гиперзвуковой ракетой
В преддверии 9 мая полиция задержала группу неонацистов
В преддверии 9 мая полиция задержала группу неонацистов
Правоохранители задержали четырех человек по делу о некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба"
Правоохранители задержали четырех человек по делу о некачественной нефти в нефтепроводе "Дружба"
ВСУ расстреляли автобус с гражданскими в ДНР
ВСУ расстреляли автобус с гражданскими в ДНР
Без жалости: почему Екатерина Великая была беспощадна к критикам князя Потемкина
Без жалости: почему Екатерина Великая была беспощадна к критикам князя Потемкина
Вечный мир: как Россия и Польша договорились более никогда не воевать
Вечный мир: как Россия и Польша договорились более никогда не воевать
Треть страны требует "чисток власти"
Треть страны требует "чисток власти"
Солдат НАТО оскорбил мемориал Победы
Солдат НАТО оскорбил мемориал Победы
Домашнее Все >
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Виртуальная реальность помогает при родах и абортах
Виртуальная реальность помогает при родах и абортах
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
Агутину сделали срочную операцию в Израиле
У Меган Маркл и принца Гарри родился наследник
У Меган Маркл и принца Гарри родился наследник
Екатерина Варнава сравнила себя с Мадонной
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Максима Ержана пригласили в Англию
Максима Ержана пригласили в Англию
Мужской гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Карманный парфюм от Victoria's Secret
Карманный парфюм от Victoria's Secret
Кому опасно есть квашеную капусту
Кому опасно есть квашеную капусту
Шесть проблем с ушами как сигналы об опасных болезнях
Шесть проблем с ушами как сигналы об опасных болезнях
Мужское Все >
Ценная кумжа
Ценная кумжа
Рыбаки поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили
Рыбаки поймали гигантскую воблу, поцеловали и отпустили
Как поддерживать порядок в холодильнике?
Как поддерживать порядок в холодильнике?
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Ламинат: основные преимущества
Ламинат: основные преимущества
Изысканный королевский стиль в интерьере
Изысканный королевский стиль в интерьере
Столешница для кухни: выбираем материал
Столешница для кухни: выбираем материал
Фитнес для лица и его виды
Новости спорта
Фитнес для лица и его виды
Как заставить себя заниматься спортом?
Новости спорта
Как заставить себя заниматься спортом?
Почему стоит есть белок каждый день
Новости спорта
Почему стоит есть белок каждый день
ПП десерт - малиновый зефир
Новости спорта
ПП десерт - малиновый зефир
Разные типы фигуры и тренировки для них
Новости спорта
Разные типы фигуры и тренировки для них
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Донбассцы возвращаются в Россию - теперь юридически

Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Донбассцы возвращаются в Россию - теперь юридически
Зачем Китаю пустынные острова
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
Новости Украины
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ