В Чечне появилось такси строго для женщин

В Чеченской республике приступила к работе особая служба такси. Обслуживать фирма будет лишь представительниц прекрасного пола.

За рулем автомобилей также будут исключительно женщины.

Изначально в автопарке новой службы такси насчитывалось всего 5 машин. С повышением спроса на услуги выросло и количество автомобилей — сейчас их уже несколько десятков.

Примечательно, что заявки от мужчин операторы таксомоторной компании не будут принимать ни в коем случае.

Такси называется "Мехкари", что на чеченском языке означает "девушки".

Необходимость создания специальной службы перевозки для девушек и женщин связана с местными нормами религии и менталитета. Так, уроженкам Чечни запрещено передвигаться с посторонними мужчинами в одном автомобиле.