В Чечне появилось такси строго для женщин

В Чеченской республике приступила к работе особая служба такси. Обслуживать фирма будет лишь представительниц прекрасного пола.
За рулем автомобилей также будут исключительно женщины.
Изначально в автопарке новой службы такси насчитывалось всего 5 машин. С повышением спроса на услуги выросло и количество автомобилей — сейчас их уже несколько десятков.
Примечательно, что заявки от мужчин операторы таксомоторной компании не будут принимать ни в коем случае.
Такси называется "Мехкари", что на чеченском языке означает "девушки".
Необходимость создания специальной службы перевозки для девушек и женщин связана с местными нормами религии и менталитета. Так, уроженкам Чечни запрещено передвигаться с посторонними мужчинами в одном автомобиле.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.