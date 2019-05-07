В Сургуте с нарушениями закупили автомобили для чиновников на 20 миллионов рублей

Прокуратура ХМАО начала проверку в связи с закупкой автомобилей для чиновников в Сургуте. Муниципальное предприятие, которое обслуживает администрацию Сургута, закупило восемь машин на общую сумму 20 миллионов рублей с рядом нарушений.
Следствие установило, что восемь автомобилей Nissan Murano были куплены на электронном аукционе, стоимость одного автомобиля составляла 2,5 миллиона рублей. В постановлении администрации было установлено, что предприятие может закупать для нужд чиновников только автомобили, у которых количество лошадиных сил не превышает 200. Автомобили Nissan Murano имеют 249 лошадиных сил.
Также при расчете стоимости автомобилей была взята коммерческая цена Nissan Murano.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что кузбасский депутат выступил против запрета на покупку дорогих авто для чиновников.
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