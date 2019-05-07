Жителя Пскова оштрафовали за снятие 150 тысяч рублей с чужой банковской карты

Жителя Пскова оштрафовали на 20 тысяч рублей за снятие наличных с найденной на улице банковской карты.
Об этом местным средствам массовой информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города Псков.
Так, пишут СМИ, в январе текущего года 28-летний мужчина нашел банковскую карту вместе с кодом и документами возле одного из жилых домов. Злоумышленник незамедлительно отправился к ближайшему банкомату и снял с чужого счета 150 тысяч рублей.
Сообщается также, что мужчина возместил ущерб пострадавшему.
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