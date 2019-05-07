В 98 км от Петропавловска-Камчатского произошло "неощущаемое" землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в Тихом океане, в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Согласно предоставленной информации, землетрясение зарегистрировано как "неощущаемое".

По словам специалистов, местные жители в диспетчерскую не обращались.

Фото: МЧС.