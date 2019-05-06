Начальник отдела информационной политики нахамила жителям Сургутского района в соцсетях

Начальник отдела информационной политики Сургутского района Любовь Иванцова оказалась в центре громкого скандала.
Причиной его стали сомнительные комментарии специалиста по связям с общественностью в социальных сетях.
Так, согласно предоставленной информации, Любовь Иванцова в грубой форме ответила жителям поселков Лямино и Сытомино на их недовольство тем, что ледоход отрезал их от "большой земли".
Начальник отдела информационной политики мэрии, например, предложила жителям поселков "поднять пятую точку" и попробовать что-нибудь сделать самим, а "не ныть и проклинать всех на свете в социальных сетях".
Также Любовь Иванцова посоветовала недовольным переехать в другие города и поселки. Тем более, отметила она, что мост по их просьбе никто все равно строить не собирается.
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