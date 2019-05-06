В Челябинске "народных кандидатов" не допустили до участия в праймериз

Координатор городского отделения "Союза добровольцев России" города Челябинска Владимир Корнев заявил о своем недопуске на праймериз. Инцидент произошел в Металлургическом районе города. По словам Корнева, всем "кандидатам от народа" отказали в участии в праймериз "Единой России".



Как пройдут праймериз «Единой России» / Новости от 21.03.2019 20:23

Корнев сообщил, что помимо него отказ получили Максим Гайнедтинов, Артем Черняев и Иван Чижов. В региональном оргкомитете "Единой России" сообщили, что от этих лиц не поступало заявок на участие в праймериз. Там отметили, что вопросами регистрации кандидатов ведают районные оргкомитеты. Если будет получена жалоба - региональный оргкомитет может инициировать проверку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в Челябинске. Из городской маршрутки выпала девушка с ребенком.

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