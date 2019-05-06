В Казани участник марафона умер от сердечного приступа

Один из участников "Казанского марафона" почувствовал себя плохо во время забега на дистанции 21,1 километра и умер.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

Согласно предварительной информации, у мужчины произошел сердечный приступ.

В региональном ведомстве также отметили, что при регистрации на марафон все участники в обязательном порядке предоставляют справки о состоянии здоровья.

Что примечательно, бегуны в письменной форме берут на себя ответственность за любые травмы, приступы или смерть во время забега.