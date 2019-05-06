В центре Москвы авто итальянского посольства столкнулось с машиной ППС

Автомобиль посольства Италии в Москве столкнулся с полицейской машиной в самом центре столицы.
Об этом РИА сообщил представить экстренных служб Москвы.
Согласно предоставленной информации, пострадали трое сотрудников столичной патрульно-постовой службы.
Отметим, что дорожно-транспортное происшествие имело место быть возле дома № 18 по Мерзляковскому проспекту.
Фото: мвд.рф.
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