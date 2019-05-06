Каждый третий житель Орла остался без холодной воды

Порядка 110 тысяч жителей города Орел остались без холодного водоснабжения.

Об этом РИА сообщил представитель региональной экстренной службы.

Причиной нарушения водоснабжения стала авария на трубопроводе.

Отметим, что всего в Орле сегодня проживают чуть больше 300 тысяч человек. Таким образом, без холодной воды остался каждый третий его житель.

Фото: pixabay.com.