Депутата из Санкт-Петербурга заподозрили в курении марихуаны

В сети интернет появилась видеозапись, на которой человек, похожий на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.

На кадрах отчетливо видно, как мужчина что-то тщательно пережевывает, а после скручивает папиросу.

Примечательно, что это уже не первая подобная видеозапись. Буквально на днях в сети интернет появилась видеозапись, на которой похожий на Резника мужчина раскуривает нечто, похожее, по мнению пользователей, на папиросу с марихуаной.

Депутат отрицает употребление запрещенных веществ. Но на своей личной странице в социальной сети Facebook написал, что не намерен сдавать анализы, которые могли бы подтвердить его слова.