Власти Петербурга в этом году расселят более 3 тысяч коммунальных квартир

Власти Санкт-Петербурга в текущем году планируют расселить более 3 тысяч коммунальных квартир.

Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Также власти города намерены предоставить гражданам, проживающим в них, социальные выплаты на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей.

Отметим, что на сегодняшний день в Петербурге в 70 тысячах коммунальных квартир проживают 229 тысяч семей. Порядка 81 тысяч из них состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.