Три человека погибли из-за взрыва на химзаводе в Пермском крае

Утром 6 мая на химическом предприятии "Азот" в пермском крае произошел взрыв. По предварительным данным к взрыву привела детонация емкости из-под амиака, которую пытались вскрыть болгаркой.



Взрыв на химзаводе в Китае спровоцировал землетрясение (видео) / Новости от 21.03.2019 18:44

Представители МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате взрыва.В министерстве здравоохранения рассказали также об одном пострадавшем, который находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что взрыв на китайском химическом заводе унес жизни 47 человек. Всего же в местные больницы были доставлены 640 человек. Об этом общественности и средствам массовой информации сообщил мэр города Яньчэн Цао Лубао.

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