Якутск и Верхоянск возглавили список самых экстремальных городов мира по версии El Pais

Испанская газета El Pais опубликовала рейтинг самых сложных городов для жизни и туризма. В рейтинг были собраны города, которые в прямом смысле бросают вызов своим жителям, будь то слишком высокие, либо слишком низкие температуры, а также другие жесткие погодные условия.



Якутск: город, в котором не выжить грустным

Первое место в рейтинге занял город Якутск и село Оймякон. Аналитики издания утверждают, что климат Якутска является уникальным. Зимой температура воздуха может опускаться ниже 40 градусов по Цельсию, что создает трудности для жизни горожан. Но в то же время летом воздух может прогреваться до 29 градусов, что способствует притоку туристов, поскольку Якутск вполне можно назвать экономическим, научным и культурным центром Сибири.

Село Оймякон также находится в Якутии. Специалисты определили его на первое место поскольку в этом населенном пункте была зарегистрирована самая низкая температура на обитаемой части планеты. Это произошло в 1926 году, температура воздуха в селе достигла отметки минус 71,2 градуса по Цельсию.

Второе место в рейтинге экстремальных городов занял еще один российский город - Верхоянск. Он отличается самым большим перепадом температур, из-за чего был внесен в книгу рекордов Гиннесса. Зимой температура воздуха в городе может опускаться до 69,8 градусов, а летом прогреваться до 37 градусов по Цельсию. Таким образом, годовой перепад температур составляет 106,8 градусов Цельсия. На данный момент в городе проживают 1,3 тысячи человек.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рейтинг российских городов, где созданы наилучшие условия для жизни. В топ-5 вошли Казань, Тюмень, Грозный, Сочи и Москва. Таков вердикт специалистов Финансового университета при правительстве России. Следующие пять мест занимают Санкт-Петербург, Тула, Сургут, Екатеринбург и Череповец.

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