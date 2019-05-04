МИД России призвал обуздать уличные протесты в Венесуэле

Важным шагом к преодолению кризиса в Венесуэле станет обуздание уличной протестной стихии, раздуваемой представителями оппозиции. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По словам представителя российского МИД, Москва рассчитывает на урегулирование ситуации в республике путем налаживания диалога, в который будут включены все стороны. Дипломат отметил, что действующее правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро готово к переговорам, однако оппозиция отказывается идти на контакт. В данной ситуации Россия будет надежным союзником официальных властей страны.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой в воскресенье, 5 мая. Стороны планируют обсудить ситуацию в республике и возможные пути выхода из кризиса.
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