В Нижнем Новгороде изъяли из продажи георгиевские ленточки со свастикой

В Сети появились фотографии георгиевских лент произведенных в Китае, на которых была изображена свастика. Оказалось, что фотография была сделана в одном из магазинов Нижнего Новгорода. По задумке производителя, идея была в том, что Советский Союз одерживает победу на фашистской Германией, но российская общественность не оценила такую задумку.



В России начали раздавать «Георгиевские ленточки» / Новости от 25.04.2019 11:53

Позже заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил о том, что в магазине, где продавались георгиевские ленты со свастикой была проведена проверка. Правоохранители изъяли незаконную продукцию и установили, что в действиях продавца не было целенаправленного умысла.

"Сейчас органами внутренних дел проводится дополнительная работа, которая поможет определить степень ответственности продавца. Сейчас достоверно известно, что никакого злого умысла владелец магазина не замышлял. Это скорее пример неудачного использования чувствительных символов", - пояснил Дмитрий Краснов.

Краснов призвал предпринимателей региона более внимательно относиться к продукции, которая будет реализована ко Дню Победы. Особое внимание, по мнению Краснова, необходимо уделять продукции, произведенной за рубежом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американской обувной компании, которая выпустила ботинки со следами свастики. Объяснив рисунок "ошибкой китайских производителей", представители компании принесли клиентам свои извинения.

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