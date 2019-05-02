Подозреваемого в хищении 20 млн рублей министра экономики Дагестана арестовали

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.



В Минэкономики Дагестана идут обыски, министр задержан / Новости от 30.04.2019 22:37

"Сегодня по ходатайству Следственного управления МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - передает "Российская газета" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Напомним, что республиканского министра задержали 30 апреля в аэропорту Махачкалы. Его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение МФЦ Дагестана.