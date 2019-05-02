Подозреваемого в хищении 20 млн рублей министра экономики Дагестана арестовали

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
"Сегодня по ходатайству Следственного управления МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - передает "Российская газета" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Напомним, что республиканского министра задержали 30 апреля в аэропорту Махачкалы. Его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение МФЦ Дагестана.
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