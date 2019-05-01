В Кемерово временно закрыли пекарню, которая не стала обслуживать геев

Владелец кемеровской пекарни Антон Ипатов сообщил о ее закрытии из-за нападок гомосексуалистов и правозащитников. Ипатов сообщил, что готов выполнять заказы покупателей в дистанционном режиме, для этого клиентам необходимо заполнить заявку на сайте.



«Пи*****м не продам»: Владелец кемеровской пекарни о том, что будет делать с геями / Новости от 26.02.2019 14:45

"Мы были вынуждены закрыть пекарню из-за скандала, который вокруг нее разгорелся. Мы обязательно возобновим торговлю свежей выпечкой после урегулирования всех юридических вопросов. Хочу отметить, что закрытие пекарни связано именно с юридическими трудностями, а не с проблемами в продукции", - пояснил Ипатов в своем Instagram.

Напомним, пекарня в Кемерово стала известной после того, как владелец вывесил на своем заведении табличку, где в нецензурной форме было написано об отказе в обслуживании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве закрылась последняя аналоговая АТС. Историческое событие произошло во вторник, 20 декабря. Столичный мэр Сергей Собянин посетил офис ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), где торжественно выключил рубильник на последней в городе механической телефонной станции, введенной в строй в 1972 году.

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