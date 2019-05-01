В праздничном шествии в Москве приняли участие более 100 тысяч человек

В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек. Участники шествия скандировали различные лозунги, но главным лозунгом шествия стал: "За справедливую экономику в интересах человека труда!".
К участникам демонстрации обратился председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Он рассказал, что рабочие заслуживают повышение зарплаты, а также отметил, что именно рабочие способствуют развитию государства.
"С уверенностью скажу, что мы вместе сможем выполнить все задачи, обозначенные нашим президентом Владимиром Путиным. Мы сможем победить бедность, повысить доходы населения, повысить боеспособность нашей страны и сделать ее по-настоящему великой", - подчеркнул Антонцев.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о первомайской демонстрации 2016 года, в которой также приняли участие 100 тысяч человек. Во главе колонны несли лозунг "Единство, солидарность, права человека труда!". В шествии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
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