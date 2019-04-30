Полиция задержала министра экономики и территориального развития Дагестана

Сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова.
Как сообщает агентство "РБК" со ссылкой на собственные источники в центральном аппарате МВД России, республиканского министра сняли с самолета, когда он попытался покинуть территорию Дагестана. В настоящее время он задержан на двое суток. Источник агентства, близкий к правительству республики, подтвердил эту информацию.
По словам представителя полиции, в отношении Хазбулатова возбуждено уголовное дело, а в его доме и на месте работы проходят обыски.
Стоит добавить, что в приемной министра не подтвердили информацию об обысках. "На данный момент на работе его нет, он был в командировке", - цитирует агентство заявление пресс-службы Министерства экономики и территориального развития Дагестана.
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