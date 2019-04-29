Краснодарские школьники спели "Владимирский централ" на уроке музыки

В интернете набирает популярность видеоролик, на котором кубанские школьники исполнили "Владимирский централ" Михаила Круга на уроке музыки. Видео было опубликовано на одном из развлекательных сайтов, однако до сих пор неизвестно, в какой именно школе произошел инцидент.



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Председатель общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак сообщил, что намерен идентифицировать учебное заведение, в котором произошел инцидент. По мнению Ахиджака, популяризация песен тюремной тематики среди детей - это возмутительно.

Примечательно то, что песню Михаила Круга "Владимирский централ" выбрали сами школьники. Когда учитель предложила детям самим выбрать песню, девочки проголосовали за композицию Артура Пирожкова, мальчики выбрали хит известного шансонье.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в школе Новосибирска. Учительница подралась с ученицей в очереди в туалет. Как сообщают местные средства массовой информации, причиной выяснения отношений стало то, что девушка заняла в туалете кабинку для педагогов.

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