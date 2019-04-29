Россиянка отдала больше 2 млн рублей в надежде на компенсацию интернет-заказа

Жительница Нефтеюганска отдала мошеннику 2,2 миллиона рублей, желая получить обещанную компенсацию за неэффективные пластыри. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Звонок из банка: как не стать жертвой мошенников / Новости от 30.01.2019 14:42

Сотрудники полиции выяснили, что несколько месяцев назад женщина закала в интернете лечебные пластыри, которые оказались некачественными и не принесли ожидаемого эффекта.

Затем ей позвонил некий человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что женщина оформила свой заказ у мошенников, проходящих по уголовному делу. Незнакомец добавил, что статус потерпевшей позволит женщине получить компенсацию в размере 10 миллионов рублей, однако необходимо оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы, а также перевести деньги за оформление соответствующих документов.

Чтобы собрать всю необходимую сумму, пострадавшая оформила крупный банковский кредит. В общей сложности она перевела мошеннику 2,2 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело.