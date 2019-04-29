Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран с наибольшим оборонным бюджетом, заняв только шестую строчку общего рейтинга. Об этом свидетельствуют данные отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира.



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В минувшем году военные расходы России составили чуть больше 60 миллиардов долларов, по сравнению с прошлым годом они снизились на 3,5%.

Лидером списка являются США, чей военный бюджет в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 4,6% и составил около 649 миллиардов долларов. На втором месте идет Китай, которой потратил на оборону 250 миллиардов долларов (рост на 5%). В пятерку стран с самыми высокими тратами на оборону вошли Индия, Франция и Саудовская Аравия.

Как отмечают эксперты, увеличение военных бюджетов наблюдается также в государствах Центральной и Восточной Европы. "Рост в этих регионах вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", - отмечается в докладе.