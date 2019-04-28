Ушаков: Россия готова поддержать диалог по ядерному разоружению

Россия поддержит диалог по ядерному разоружению, если такие переговоры начнутся. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"К новым договоренностям мы тоже готовы, но для это нужны новые серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", - передает агентство ТАСС слова Ушакова.
Он добавил, что в настоящее время ни Китай, ни США такие переговоры с Россией не начинали. Представитель Кремля подчеркнул, что прежде чем выдвигать новые условия, необходимо выполнить "то, что еще осталось от действующих соглашений по разоружению".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. К этому американский лидер также призвал Россию и Китай.
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