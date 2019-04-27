Число въезжающих в Крым граждан Украины увеличилось вдвое из-за праздников

Граждане Украины активно едут на майские выходные в Крым. Об этом сообщает пресс-служба республиканского погрануправления Федеральной службы безопасности.
"Поток граждан Украины в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос вдвое в связи с предстоящими майскими праздниками. В субботу зафиксирован значительный рост пассажиропотока и движения транспорта с Украины в Крым, который с приближением майских праздников будет только расти", — говорится в сообщении ведомства.
Среднесуточный поток в пунктах пропуска на границе составляет 5 тысяч человек, но за последние сутки он превысил 10 тысяч человек.
Министерство курортов и туризма республики предполагает, что за майские праздники регион посетит 240 тысяч гостей, что на 40% больше, чем в прошлом году.
Пограничники утверждают, что готовы к наплыву туриста и все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Источник фото: pxhere.com
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