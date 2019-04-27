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Экс-глава Республики Хакасия Алексей Лебедь умер в больнице

Россия » Сибирь » Абакан

Полковник Алексей Лебедь, занимавший с 1996 по 2009 год должность главы Республики Хакасия, умер в больнице от внутреннего кровотечения в возрасте 64 лет.


Новым главой Хакасии избран представитель КПРФ / Новости от 12.11.2018 07:45

Факт смерти подтвердила пресс-служба правительства республики.

Младший брат генерала Александра Лебедя до начала политической карьеры служил в Вооруженных силах СССР в разных частях страны и в Афганистане, а после оставления должности губернатора был депутатом Государственной думы.

В 2011 году он заявил о выходе из политической партии "Единая Россия" и намерении идти на выборы по списку КПРФ, однако вскоре отказался от активного участия в политической жизни в связи с ухудшением состояния здоровья.

Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким покойного.

"Он руководил Республикой Хакасия 12 лет в непростые для нашего региона времена. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу", — отметил Валентин Коновалов.

Источник фото: Правительство Республики Хакасия

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Темы Хакасия Алексей Лебедь
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