Экс-глава Республики Хакасия Алексей Лебедь умер в больнице

Полковник Алексей Лебедь, занимавший с 1996 по 2009 год должность главы Республики Хакасия, умер в больнице от внутреннего кровотечения в возрасте 64 лет.
Факт смерти подтвердила пресс-служба правительства республики.
Младший брат генерала Александра Лебедя до начала политической карьеры служил в Вооруженных силах СССР в разных частях страны и в Афганистане, а после оставления должности губернатора был депутатом Государственной думы.
В 2011 году он заявил о выходе из политической партии "Единая Россия" и намерении идти на выборы по списку КПРФ, однако вскоре отказался от активного участия в политической жизни в связи с ухудшением состояния здоровья.
Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким покойного.
"Он руководил Республикой Хакасия 12 лет в непростые для нашего региона времена. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу", — отметил Валентин Коновалов.
Источник фото: Правительство Республики Хакасия
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