Ветераны Москвы оценили роль школьных музеев в патриотическом воспитании

Председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих высоко оценил роль департамента образования и науки столицы в патриотическом воспитании молодежи и в подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом он заявил на селекторном совещании в образовательном ведомстве в четверг, 26 апреля.

"Мы высоко оцениваем место департамента образования в разработке плана подготовки к 75-летию Великой Победы. План, который утвержден мэром, включает десятки мероприятий, правдиво освещающих все этапы Великой Отечественной войны. По наиболее важным из них мы будем проводить научно-практические конференции. Нам надо добиваться, чтобы люди и, конечно, молодежь знали, что сделали для страны Сталин и Хрущев, Жуков и Туполев, Василевский и Курчатов, и другие участники этого трудного пути к Победе. Нам необходимо включить в дело воспитания молодежи весь наш идеологический инструментарий", — сказал Владимир Долгих.

Глава ветеранского объединения столицы также отметил важную роль школьных музеев боевой и трудовой славы в сохранении памяти и исследовании Великой Отечественной войны. В частности, он отметил, что в процессе объединения и открытия новых школ важно было создать эталонный музей, который стал бы "координационным и методическим центром, а все остальные музеи комплекса — его филиалами".

"Эти задачи ветераны зафиксировали в постановлении одного из пленумов Московского городского совета ветеранов войны и труда. Речь шла о создании современного музея. Для того чтобы осуществить это, надо было создать эталон такого музея. Дело оказалось сложнее, чем мы изначально предполагали, и в финансовом, и в техническом, и в кадровом плане. Нас решительно поддержал руководитель департамента образования и науки Исаак Калина. Такой — не только показательный, но и исследовательский — музей в Москве был создан, за что наша ветеранская общественность очень благодарна и Исааку Калине, и мэру Москвы Сергею Собянину", — отметил Владимир Долгих.

Он также отметил, что школьники 2010-х годов проявляет повышенный интерес к изучению периода Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что 27 апреля в Музее Победы на Поклонной горе пройдет Первый слет активистов школьных музеев Москвы. А вскоре школьные музеи получат собственную сменную экспозицию в Музее победы.

"Главная цель — это объединить активистов школьных музеев Москвы у нас на площадке Музея Победы и оказать методическую профессиональную помощь школьным музеям. В результате школьные музеи — а это, в первую очередь, дети, которые приобщаются к сохранению исторических культурных объектов — получат возможность показать результаты своей исследовательской работы в главном военно-историческом музее страны", — отметил директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

В свою очередь Исаак Калина заверил ветеранскую общественность в том, что озабоченность вопросами музейных комплексов не останется не услышанной ни в департаменте образования и науки, ни школах, поскольку в селекторных совещаниях ведомства принимают участие директора и их заместители каждой школы Москвы.

"Мы обязательно подумаем, как сделать так, чтобы наши ветераны не были озабочены тем, что в какой-то школе может быть что-то упущено в важнейшей работе по связи поколений", — сказал Исаак Калина.

Он также пригласил ветеранов принять участие в традиционном Параде Кадетского движения Москвы, который пройдет на Поклонной горе 6 мая.