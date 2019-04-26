Двух жителей Магадана задержали за надпись "Город отстой" на баннере

Сотрудники полиции Магадана задержали двух местных жителей, которые испортили юбилейный баннер в поселке Сокол.



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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, накануне в дежурную часть поступил сигнал о повреждении баннера от жителей поселка.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что противоправные действия совершили женщина 1989 года рождения и местный житель 2001 года рождения. Граждане доставлены в отделение полиции для разбирательства", - уточняют в полиции.

По информации агентства "РИА Новости", баннер был установлен на выезде из аэропорта по случаю 90-летия Магадана. Задержанные стерли часть надписи "Город золотой", а затем исправили по своему усмотрению на "Город отстой". В настоящее время надпись полностью закрашена по распоряжению властей.