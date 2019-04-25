Назван победитель конкурса «Учитель года Москвы - 2019»

Победителем конкурса «Учитель года Москвы - 2019» стала преподаватель начальных классов школы №2033 Анна Макарова. Она представит столицу на всероссийском конкурсе «Учитель года - 2019», который пройдет в начале сентября в Грозном.

«Я поздравляю Анну Игоревну с победой и хочу предупредить, что, не зная еще имени победителя, мы договорились, что 27 апреля делегация Москвы выезжает в Грозный. И одно место забронировано для учителя года, чтобы он мог осмотреться и выбрать тактику в финале», - отметил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, поздравив также всех финалистов и участников конкурса «Учитель года Москвы - 2019».

Победитель, лауреаты и еще четыре финалиста конкурса «Учитель года Москвы - 2019» года получили памятные подарки от партнеров состязания - группы компаний «Просвещение» и ВТБ, в том числе подарочные сертификаты на прохождение курса повышения квалификации педагогической деятельности в условиях трансформации парадигмы образования в Высшей школе экономики.

Всего в конкурсе приняли участие 12,5 тысячи учителей - призеры и победители олимпиады «Новый учитель новой информатики» и метапредметной олимпиады «Московский учитель».

По итогам отборочного этапа экспертной группой были выбраны 29 финалистов конкурса, которые приняли участие в пресс-конференции, где ответили на неудобные вопросы представителей СМИ, создали шесть коллективных проектов для школьников и показали авторские мастер-классы.

«Наши лауреаты в суперфинале провели разговоры со школьниками. В минувший вторник на площадке Темоцентра состоялся разговор с министром - лауреаты обсудили актуальные вопросы с руководителем департамента образования и науки города Москвы Исааком Калиной», - отметил заместитель Московского городского методического центра Андрей Лукутин.

Анна Макарова стала первой за шесть лет женщиной-победителем конкурса «Учитель года Москвы».