Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Назван победитель конкурса «Учитель года Москвы - 2019»

Россия » Центр » Москва

 

Назван победитель конкурса «Учитель года Москвы - 2019». 403579.jpeg

Победителем конкурса «Учитель года Москвы - 2019» стала преподаватель начальных классов школы №2033 Анна Макарова. Она представит столицу на всероссийском конкурсе «Учитель года - 2019», который пройдет в начале сентября в Грозном. 

 «Я поздравляю Анну Игоревну с победой и хочу предупредить, что, не зная еще имени победителя, мы договорились, что 27 апреля делегация Москвы выезжает в Грозный. И одно место забронировано для учителя года, чтобы он мог осмотреться и выбрать тактику в финале», - отметил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, поздравив также всех финалистов и участников конкурса «Учитель года Москвы - 2019».

Победитель, лауреаты и еще четыре финалиста конкурса «Учитель года Москвы - 2019» года получили памятные подарки от партнеров состязания - группы компаний «Просвещение» и ВТБ, в том числе подарочные сертификаты на прохождение курса повышения квалификации педагогической деятельности в условиях трансформации парадигмы образования в Высшей школе экономики. 

Всего в конкурсе приняли участие 12,5 тысячи учителей - призеры и победители олимпиады «Новый учитель новой информатики» и метапредметной олимпиады «Московский учитель».   

По итогам отборочного этапа экспертной группой были выбраны 29 финалистов конкурса, которые приняли участие в пресс-конференции, где ответили на неудобные вопросы представителей СМИ, создали шесть коллективных проектов для школьников и показали авторские мастер-классы.

«Наши лауреаты в суперфинале провели разговоры со школьниками. В минувший вторник на площадке Темоцентра состоялся разговор с министром - лауреаты обсудили актуальные вопросы с руководителем департамента образования и науки города Москвы Исааком Калиной», - отметил заместитель Московского городского методического центра Андрей Лукутин.

Анна Макарова стала первой за шесть лет женщиной-победителем конкурса «Учитель года Москвы». 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы школа Москва образование учитель года всероссийский конкурс
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Женился? Не забудь снять кольцо!
Новости спорта
Полезные сайты для любителей тренировок
Авто
Современные функции автомобилей, которые раньше считались фантастикой
Новости Все >
Назван победитель конкурса «Учитель года Москвы - 2019»
Депутаты ГД предлагают перенести начало учебного года
На рынке жилья Московского региона отмечен всплеск спроса﻿
Буре и Якушев заложили камень в основание будущей ледовой арены под Тулой
Новгородский демократ назвала свою область "регионом-смертником"
Власти не будут запрещать россиянам ввозить хамон
Цели нереальны? Почему "майские указы" Путина невыполнимы
Кокорин рассказал, почему ударил стулом Пака
Архитекторы разных стран предложили проекты восстановления Нотр-Дама﻿
Участок трассы М-4 "Дон" на Кубани станет платным
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?

Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.

Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Здоровье и профилактика
Вивальди для мыслей, Моцарт для здоровья
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение

Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.

Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Власть
Эксперт: Лавров не может быть министром иностранных дел после признания Порошенко
Происшествия
Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде

Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде
Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА
Путешествия
Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Европы
Транзит нефти через нефтепровод "Дружба" был остановлен в Польше
Игорь Буккер Фанаты Death Metal - добрейшие люди Игорь Буккер Любовь Степушова Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет? Любовь Степушова Рустем Сафронов На границе США и Мексики орудует "фашистская милиция" Рустем Сафронов
Комментарии
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Цели нереальны? Почему "майские указы" Путина невыполнимы
Штаб Зеленского потребовал наказать Россию за решение выдать паспорта жителям Донбасса
В Иркутске коммунисты требуют вернуть выборы мэра и угрожают майданом
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Пенсионера из Перми оштрафовали за доски, которыми он накрыл ямы на дороге
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Самоил Биндер: Как крутилось колесо фортуны
Депутаты ГД предлагают перенести начало учебного года
Депутаты ГД предлагают перенести начало учебного года
Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о "хамстве российских дипломатов"
Штаб Зеленского потребовал наказать Россию за решение выдать паспорта жителям Донбасса
История и современность Все >
Илон Маск заявил, что такси будут управляться роботами уже с 2020 года
Илон Маск заявил, что такси будут управляться роботами уже с 2020 года
Вы мало знаете о Венесуэле. На самом деле эта страна уникальна во всех сферах
Вы мало знаете о Венесуэле. На самом деле эта страна уникальна во всех сферах
ВСУ совершили минометный обстрел Донецка и Горловки
ВСУ совершили минометный обстрел Донецка и Горловки
Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками
Режим перемирия в трех провинциях Сирии нарушен боевиками
Американский ПТРК Javelin назвали главной угрозой для Т-90А
Американский ПТРК Javelin назвали главной угрозой для Т-90А
В МИД России отреагировали на заявления посла США об авианосцах
В МИД России отреагировали на заявления посла США об авианосцах
Генерал Паттон: США и Англия будут править миром
Генерал Паттон: США и Англия будут править миром
Все могло пойти по-другому: как талантливый сын Дмитрий Донского уступил его неудачливому внуку
Все могло пойти по-другому: как талантливый сын Дмитрий Донского уступил его неудачливому внуку
США пригрозили России авианосцами. Чем ответим?
США пригрозили России авианосцами. Чем ответим?
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
Домашнее Все >
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Деревья и кустарники
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Ландшафтный дизайн
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Советы
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Садоводство, цветоводство, рецепты
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
В московской школе мама первоклассника ударила врача
В московской школе мама первоклассника ударила врача
В Минздраве сообщили о растущих зарплатах врачей
В Минздраве сообщили о растущих зарплатах врачей
Ургант на передаче накормил Юлиану Караулову тортом ﻿из холодца
Ургант на передаче накормил Юлиану Караулову тортом ﻿из холодца
Анна Семенович дает советы по фитнесу
На "Модном приговоре" рассказали как интересно покрасить яйца
На "Модном приговоре" рассказали как интересно покрасить яйца
Лободу с командой кинули на деньги организаторы в Прибалтике
Лободу с командой кинули на деньги организаторы в Прибалтике
Русской балерине исполнилось 104 года
Русской балерине исполнилось 104 года
В Китае открыли "прокат" косметики
В Китае открыли "прокат" косметики
Марина Фридман: продлевать жизнь людям стоит, но не всем
Марина Фридман: продлевать жизнь людям стоит, но не всем
Врачи: абрикосы помогут поддержать здоровье печени
Врачи: абрикосы помогут поддержать здоровье печени
Мужское Все >
Самые ядовитые в мире рыбы
Самые ядовитые в мире рыбы
Спасенный рыбаками нерпенок попробовал на вкус рыбу
Спасенный рыбаками нерпенок попробовал на вкус рыбу
Особенности дизайна интерьера ванной комнаты с джакузи
Особенности дизайна интерьера ванной комнаты с джакузи
Как правильно хранить зимние вещи
Как правильно хранить зимние вещи
Белый цвет в интерьере: правила применения
Белый цвет в интерьере: правила применения
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как создать мини-огород на балконе
Как создать мини-огород на балконе
Полезные сайты для любителей тренировок
Новости спорта
Полезные сайты для любителей тренировок
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Новости спорта
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Пять причин пить воду
Новости спорта
Пять причин пить воду
Упражнения для похудения в домашних условиях
Новости спорта
Упражнения для похудения в домашних условиях
Основные принципы диеты для набора веса
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог

Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сделали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.

Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Новости Украины
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Ближний Восток
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ