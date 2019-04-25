Пенсионера из Перми оштрафовали за доски, которыми он накрыл ямы на дороге

Районный суд Пермской области назначил штраф в размере пяти тысяч рублей местному жителю, положившему доски на разбитую дорогу.



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Как сообщает местное издание "Рифей.Пермь", пенсионер положил доски на дорогу, поскольку опасался, что в дождь его автомобиль не сможет проехать и застрянет в колеях. Однако сосед мужчины пожаловался на действия самовольного "дорожного мастера" из-за опасений, что доски могут загореться.

Сотрудники правоохранительных органов составили на мужчину административный протокол по факту повреждения дороги и оштрафовали его за "создание помех в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создание угрозы безопасности движения".

В местной администрации пояснили, что полноценный ремонт участка с текущем году невозможен.