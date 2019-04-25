Образовательная интеграция: российские студенты едут в Казахстан

К 2021 году в казахстанских вузах будут учиться до 50 тысяч иностранных студентов, большинство из них россияне.



В вузах Казахстана планируют обучать 40 тысяч иностранцев / Новости от 17.10.2018 19:45

В российских городах впервые прошла выставка-презентация высших учебных заведений Республики Казахстан. Завершающая презентация состоялась в Омске. Мероприятие было организовано АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки Республики Казахстан при поддержке Посольства Республики Казахстан и содействии Министерства образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ. Помощь в организации выставки была оказана Всемирной ассоциацией казахов, Фондом "Отандастар", а также общественными организациями российских казахов.

В Казахстане ждут российских абитуриентов

На презентации в Омске представители 12 казахстанских вузов представили направления обучения и рассказали о правилах поступления. Мероприятие длилось весь день, и омских школьников принимали каждые два часа. Старшеклассники узнали, что обязательным условием для поступления в вуз соседней страны является сдача Единого национального тестирования (ЕНТ), аналога российского ЕГЭ. Для этого проводятся девятимесячные подготовительные курсы, где российские абитуриенты изучают государственный язык и историю Казахстана. Это позволяет им на равных сдавать ЕНТ. В период подготовки ребята проживают в общежитиях при вузах.

В настоящее время в республике активно осуществляется интеграция вузовской системы в Болонский процесс — создание единого европейского пространства высшего образования. Благодаря этому поступление в вузы Казахстана станет возможным путём онлайн-собеседования. Запланированы также государственные гранты для бесплатного обучения российских студентов.

Как рассказал руководитель делегации Министерства образования и науки Казахстана Даурен Сабитов, в соседней республике есть Центр международных программ, специалисты которого занимаются привлечением иностранных студентов.

Даурен Сабитов:

— Мы побывали в восьми городах России: начали с Астрахани, затем Волгоград, Саратов, Самара, Оренбург, Орск, а также Челябинск и Омск. Мы планируем познакомить омских студентов и школьников с казахстанскими вузами. Ещё одна цель — это сотрудничество с российскими высшими учебными заведениями для обмена студентами, налаживания контактов, чтобы в дальнейшем совместно работать над разными проектами в научной, инженерной сфере и других. Сегодня мы представляем 12 университетов, но планируем расширить этот список.

Богатый выбор престижных вузов

Казахстанские высшие учебные заведения активно участвуют в глобальных рейтингах, наиболее успешные результаты они имеют в рейтинге британского агентства QS. Два республиканских вуза в 2012 году вошли в топ-400 наиболее успешных университетов мира по версии QS.

— За годы независимости казахстанские вузы стали конкурентоспособны, они имеют достойные мировые рейтинги, — комментирует ситуацию Аскар Раисов, руководитель Фонда развития и сохранения казахского языка и культуры "Мирас", — и это видно по интересу абитуриентов и составу преподавателей.

Эксперты отмечают, что государственным брендом высшего образования Казахстана стал Назарбаев Университет, который сочетает преимущества национальной системы образования и лучшую мировую научно-образовательную практику. Подтверждением является тот факт, что в вузе преподают ведущие специалисты из 50 стран мира.

Также в перечне лучших вузов страны: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, ведущее многопрофильное высшее учебное заведение, где готовят специалистов по 180 специальностям, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, который в 2019 году стал первым среди казахстанских вузов в международном рейтинге RUR-2019 и студенты которого активно участвуют в программах международного обмена, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и многие другие образовательные учреждения республики.

Кроме столичных университетов, российских студентов готовы принимать и региональные вузы Казахстана. Уровень образования в них не уступает столичным университетам. Среди данной категории на презентации в Омске были представлены Рудненский индустриальный институт, Алматинский технологический университет, Костанайский педагогический университет имени Умирзака Султангазина, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова и другие вузы.

Перспективы сотрудничества

Бота Бакулин, президент Общественной организации "Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области" так обрисовал перспективы российско-казахстанского сотрудничества в сфере высшего образования:

— Все мы пониманием, что Казахстан является пограничным государством, в омских вузах обучаются порядка шести-семи тысяч казахских студентов. Если, в свою очередь, российские студенты поедут в Казахстан, то получатся хорошие взаимоотношения. Собеседования и экзамены будут приниматься на русском языке. Уверен, что презентация казахстанских вузов станет традиционным и ежегодным мероприятием.

По словам представителя Всемирной ассоциации казахов (ВАК) Амантая Жунусова, эта презентация полезна для обеих сторон, тем более для тех выпускников школ, которые стоят перед выбором и ещё не определились с дальнейшим местом обучения. Трудностей для российских студентов в вузах Казахстана в языковом плане не предвидится: преподавать будут на двух языках, один из которых русский.

Стоит отметить, что российские вузы постоянно проводят в Казахстане подобные презентации, благодаря чему порядка 70 тысяч казахстанских студентов обучается в России. Наибольший интерес они проявляют к техническим вузам, так как Казахстан остро нуждается в технических специалистах. Кроме того, ведь именно лидер нации Нурсултан Назарбаев призывает молодёжь страны совершить прорыв в техническом и технологическом развитии родной страны.

На сегодняшний день в казахстанских вузах обучается более 23 тысяч иностранных студентов. К 2021 году планируется довести данную цифру до 50 тысяч, и в большинстве своем это будут россияне.