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Программа Правительства Москвы “Мой район” стимулирует развитие городской экономики

Россия » Центр » Москва

Власти города Москвы анонсировали новый широкомасштабный проект благоустройства столицы "Мой район". О том, как преобразится город, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции, прошедшей в среду, 24 апреля.

В обсуждении приняли участие не только представители московских властей, но и деятели культуры, эксперты в разных областях градостроительства. Были представители творческой интеллигенции: актёры Владимир Машков, Сергей Шакуров; также художественный руководитель театра "Геликон опера" Дмитрий Бертман. Из экспертного сообщества можно выделить московского архитектора Олега Шапиро, директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, транспортного эксперта Александра Шумского. Все они со своей стороны прокомментировали благоустройство Москвы. В частности, речь шла о создании "Театрального квартала".

"Мы перешли сейчас к новому термину — "Мой район". Если "Моя улица" касалась только улиц отдельно, то "Мой район" — решение проблем в районе, которые подсказали сами москвичи. И все эти проблемы должны быть решены в течение пяти лет. Задачи касаются не только благоустройства, но и строительства социальных объектов", — прокомментировал Бирюков суть проекта.

Новая программа будет реализовываться в 125 московских регионах и 21 поселении. Главная ее цель — создание одинаково комфортных условий жизни в городе для всех горожан. Например, предполагается реконструкция и строительство медицинских, образовательных, спортивных и других социальных учреждений.

Другая важная часть программы — благоустройство, включающее в себя появление новых парковых зон (уже в 2019 году в Москве появится 159 парков), озеленение улиц и оформление индивидуальной системы освещения города.

Новые возможности программы можно будет использовать с максимальной пользой как для городской экономики, так и для общества. Так, один из спикеров мероприятия актёр и режиссёр Владимир Машков выступил с инициативой создать "театральный квартал" в центре города. "Вокруг чистых прудов сосредоточены уникальные объекты — это Театр Современник, Театр Олега Табакова, школа Табакова, музыкальный театр детский […] Наше предложение было в том, чтобы создать некий театральный квартал, чтобы люди с Чистых прудов могли зайти в эти уникальные улицы, посидеть в скверике…", — объяснил Машков.

Спикеры мероприятия подчёркивали, что реформы коснутся не только центральных регионов Москвы, но и более отдаленных. Например, речь шла о благоустройстве района Капотня, Центрального проспекта в Зеленограде. Предполагается, что новый образ отдаленных территорий поможет улучшить условия жизни, повысит уровень комфорта и, соответственно, простимулирует развитие экономики.

"На улицах, где мы провели благоустройство, цены на жилье растут в 1,5-2 раза. Там повышается посещаемость кафе. Посмотрите: все кафе забиты посетителями", — сказал заместитель мэра.

Также не раз подчеркивалось, что идея "Моего района" — унификация уровня комфорта во всей Москве.

Проект рассчитан на пять лет, и уже в самое ближайшее время говорить о Москве как о городе контрастов можно будет только в самом положительном контексте.

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Темы Москва Мой район Правительство Москвы градостроительная политика
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