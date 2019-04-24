Кузбасские медики начали голодовку из-за сокращений

В одной из больниц Кемеровской области две сотрудницы начали голодовку. К ним планируют присоединиться другие сотрудницы медучреждения. Причиной протеста медицинских работников стали массовые сокращения.



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Больше половины младших медсестер и санитарок собираются уволить, а остальных перевести в уборщиц. По информации профсоюза, кадровые изменения затронут 105 сотрудников больницы.

Также в профсоюзе рассказали, что руководство больницы оказывало дисциплинарное давление на сотрудниц, которые отказывались или негативно высказывались о кадровых перестановках. В свою очередь, глава города Дмитрий Ажичаков предлагает медикам мирно решить возникший конфликт, согласиться с кадровыми изменениями и покинуть профсоюз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как коллектив предприятия "Русский Вольфрам" заявил о начале голодовки. Сотрудники этого горнорудного предприятия уже более трех месяцев не получали зарплату.

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