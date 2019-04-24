В Забайкалье могут ввести режим ЧС на федеральном уровне

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о необходимости введения режима ЧС в Забайкалье на федеральном уровне. Трутнев считает, что эта необходимость обусловлена недавними степными пожарами в регионе, которые уничтожили более ста жилых домов.
"Уже сейчас ущерб от степных пожаров в Забайкалье превышает 400 миллионов рублей. Цифра не маленькая. Но она может увеличиться. В связи с происшествием, я прошу главу МЧС Евгения Зиничева рассмотреть совместно с правительственной комиссией возможность введения режима ЧС. Если будет необходимость ввести режим ЧС на федеральном уровне - я прошу главу МЧС это сделать", - пояснил свою позицию Трутнев.
В свою очередь, Евгений Зиничев пообещал полпреду президента РФ на Дальнем Востоке рассмотреть предложенный им вопрос на правительственной комиссии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что степные пожары уничтожили более 70 домов в Забайкальском крае.
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