Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о "хамстве российских дипломатов"

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения украинской стороны в "хамском поведении" российских дипломатов. Она отметила, что Киев придерживался эмоционального тона в общении с российскими дипломатами.



Мария Захарова прокомментировала убийство...

"Я понятия не имею о чем заявляла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Последние несколько лет именно украинская сторона саботировала любые переговорные процессы делая эмоциональные и полемические заявления", - подчеркнула Захарова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский МИД усмотрел изменение поведения российских дипломатов. По мнению замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, представители российского МИД перестали вести себя "по-хамски".

Читайте также:

Российские дипломаты перестали "общаться по-хамски" - МИД Украины