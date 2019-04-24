Захарова прокомментировала заявление МИД Украины о "хамстве российских дипломатов"

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения украинской стороны в "хамском поведении" российских дипломатов. Она отметила, что Киев придерживался эмоционального тона в общении с российскими дипломатами.
"Я понятия не имею о чем заявляла замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Последние несколько лет именно украинская сторона саботировала любые переговорные процессы делая эмоциональные и полемические заявления", - подчеркнула Захарова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский МИД усмотрел изменение поведения российских дипломатов. По мнению замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, представители российского МИД перестали вести себя "по-хамски".
Читайте также:
Российские дипломаты перестали "общаться по-хамски" - МИД Украины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
"Я могу сказать всем постсоветским странам: посмотрите на нас - все возможно!" - сказал Владимир Зеленский. А на что, собственно, смотреть?
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.