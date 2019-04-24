Башкирские чиновники будут трудиться круглосуточно

В Башкирии вступил в силу закон, который узаконил ненормированный рабочий график для глав городов. Председатель Башкирского парламента Контантин Толкачев утверждает, что чиновники работают в таком режиме уже давно.
Толкачев пояснил, что законодатели лишь подвели нормативно-правовую базу под реальное положение дел, поскольку главы районных администраций хоть и не находятся круглосуточно на рабочем месте, но всегда "на связи" и контролируют обстановку в районах.
"У глав районных администраций специфика работы такая, что они всегда контролируют собственные структуры. Находится постоянно на рабочем месте им нет смысла, но на любые инциденты или необходимости они реагируют молниеносно. Поэтому мы узаконили их ненормированную деятельность", - отметил Толкачев.
Также спикер парламента рассказал о том, что новый закон добавляет некоторые полномочия руководителям районных администраций. В частности, теперь они смогут получать доступ к государственной тайне.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что московские муниципальные службы перейдут на круглосуточный режим работы.
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