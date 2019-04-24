Главу КНДР во Владивостоке накормят борщом и пельменями

На приеме в Дальневосточном федеральном университете лидера КНДР Ким Чен Ына познакомят с русской национальной кухней. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, таким было пожелание прибывшей во Владивосток северокорейской делегации.



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"Пища будет простая: наш борщ, пельмени — то, что отличает традиционную русскую кухню. Икра тоже будет, обязательно!" — сообщил глава региона в интервью телеканалу "Россия 24".

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток утром 24 апреля. 25 апреля он встретится там с президентом России Владимиром Путиным.