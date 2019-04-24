В Ростове-на-Дону прошли XVIII молодежные Дельфийские игры России

Впервые в Дельфийских играх участвовали представители всех субъектов России. Самая многочисленная делегация из Ростовской области — 385 участников творческих соревнований, которые были заявлены во всех номинациях игр.

Во многом это объясняется не только готовностью ростовчан принять мероприятие национального масштаба, но и тем, что в области созданы все условия для реализации творческого потенциала населения.

"Это важное событие в культурной жизни Ростовской области и всей страны. К нам на Дельфийские игры приехали представители со всей России, всего две с половиной тысячи человек. Уверен, что культурная программа, подготовленная для участников игр, наши музеи, достопримечательности, театральные сцены позволят не только поучаствовать в играх, но и насладиться богатой традициями Донской землей", — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Нынешние игры проводились накануне 75-летнего юбилея Великой Победы и в год своего 20-летия. Тематика игр была связана с Годом театра и Десятилетием детства в России, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия города Ростова-на-Дону, наследием великих земляков Донской земли — М. А. Шолохова и А. П. Чехова.

По словам директора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина, впервые в Дельфийских играх участвуют представители всех 85 субъектов России.

В церемонии открытия Дельфийских игр приняли участие лучшие творческие коллективы Ростовской области и лауреаты Дельфийских игр прошлых лет. Прошел парад регионов-участников и красочная церемония зажжения огня.

Четыре дня участники соревновались в 29 творческих номинациях, среди которых были фортепиано, скрипка, народные инструменты, театр, художественное чтение, танцы, пение, кулинарное искусство. Самая многочисленная номинация прошедших игр — "Народный танец". В ней приняли участие более 400 артистов из различных регионов, среди которых Чеченская Республика, Ивановская и Новосибирская области, Чукотский автономный округ, Пермский край. Всего было разыграно 70 комплектов наград.

В рамках мероприятия состоялась XIV международная конференция, на которой приняли решение провести XIX Дельфийские игры России в Омске.

Завершились Дельфийские игры гала-концертом, который впервые был показан в формате "360 градусов", что позволило зрителям ощутить эффект присутствия.

Для справки. В донской столице к открытию игр была организована 21 площадка в полном соответствии техническому регламенту проведения конкурсных мероприятий и фестивальных программ. Подготовлены места для проживания участников и гостей, решены вопросы транспортного обеспечения, медицинского сопровождения и безопасности. Помощь в организации и проведении фестиваля оказывали более 500 волонтеров.