Почти половина обладателей "дальневосточного гектара" планируют заняться бизнесом

46% владельцев земли на Дальнем Востоке по программе "дальневосточный гектар" планируют развивать на этой территории бизнес. Такую статистику предоставили в Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат пояснил, что предприниматели активно участвуют в программе "дальневосточный гектар", поскольку это хорошая возможность начать свое дело с минимальными вложениями.
"Если раньше граждан останавливали высокие цены на землю, то сегодня они имеют возможность получить ее бесплатно. Это объясняет высокий интерес к программе, а также большое количество предпринимателей, которые планируют развивать бизнес-сегмент на Дальнем Востоке", - заявил Ховрат.
В АРЧК отмечают, что самая популярная сфера среди владельцев дальневосточных гектаров - сельское хозяйство. Развивать сельскохозяйственные угодья планируют 27% обладателей "гектаров". Наибольшее число планируемых сельскохозяйственных объектов планируется создать в Хабаровском крае и Амурской области, где климат наиболее приветлив для сельскохозяйственных культур.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Дальний Восток может превратиться в Дикий Запад из-за программы "дальневосточный гектар".
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