Улучшать структуру населения должны губернаторы и нацпроекты - Минтруда

Лидерами по приросту населения в России стали Севастополь, Чечня и Ингушетия, а лидерами по убыванию населения — Тамбовская и Магаданская область, а также Еврейский автономный округ. Эти выводы на днях сделало РИА "Новости".



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Каковы причины лидерства по демографии тех или иных регионов? Оказывает ли влияние на нее социальная политика или национальные традиции?

На вопросы "Правды.Ру" ответила Татьяна Мельникова, доктор политических наук, профессор, заместитель начальника отдела по выработке государственной политики в сфере демографической политики и вопросов гендерного равенства Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда.

— На рождаемость влияет структура населения. В Севастополе большой контингент молодых военнослужащих. После воссоединения с Россией они дали всплеск рождаемости. У них высокий суммарный коэффициент рождаемости.

Чечня и Ингушетия — традиционно молодое по составу население. Репродуктивные установки населения в этих регионах ориентированы на многодетность, поэтому там всегда высокий коэффициент рождаемости.

Национальные традиции играют свою роль, но главное — структура населения. Средний возраст населения в Чечне и Ингушетии — тридцать с чем-то лет. Тамбовская и все центральные области — самые старые по структуре населения регионы. Там молодежи мало, пожилых много. Там рожать некому, поэтому рождаемость хотя и растет, но не такими темпами, как в других регионах. Суммарный коэффициент низкий, и они все время плетутся в хвосте.

Тамбов — самый старый по населению регион. Отчасти оттоку молодых людей способствуют гораздо более привлекательные близлежащие области — Москва и Подмосковье.

— Все-таки на это влияет социальная политика?…

— Все сейчас стараются реализовывать национальные проекты. Все стараются и вкладывать в это дело, и удерживать население, но это сложно, когда сама структура этого населения неблагоприятная. Здесь нужна не просто социальная политика: материнский капитал, деньги многодетным и прочее… Необходимо развивать промышленность, инфраструктуру, создавать рабочие места и завлекать молодежь… Тогда будет изменение структуры населения.

— А кто должен поднимать кризисные регионы в этом плане?

— Это задача губернаторов. Перед всеми же задачи стоят. Все обязаны реализовывать нацпроекты. Причем по всем 12 национальным проектам каждый субъект принимает еще свой региональный проект, потому что в каждом субъекте должно быть 12 региональных проектов, аналогичных федеральным, только на местном уровне. То есть вплоть до муниципальных образований. Вот такая вертикаль специально построена в этих нацпроектах. И региональная составляющая является частью большого федерального национального проекта.

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