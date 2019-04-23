"Россети" выделят Чечне более 19 млрд рублей на модернизацию энергосетей

Публичное акционерное общество "Россети" до конца 2024 года планирует выделить более 19 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы модернизации энергосетей Чеченской республики.
"Мы на совещании с Рамзаном Кадыровым договорились - будет проведен технический аудит сетей Чеченской республики. Наша задача - в 2019 году спроектировать в соответствии с требованиями построение комплексной модернизации чеченской энергосистемы и до конца 2024 года все это реализовать", - передает агентство ТАСС слова генерального директора "Россетей" Павла Ливинского.
Глава "Россетей" подчеркнул, что энергосистема республики требует кардинальной перестройки, поскольку она не соответствует современным стандартам. Специалисты планируют отремонтировать энергообъекты, восполнить аварийные запасы и резервные источники питания, а также сформировать дополнительные бригады для проведения оперативно-восстановительных работ.
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