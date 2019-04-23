Лавров: никакие декларации Запада не изменят факт воссоединения Крыма с Россией

Никакие декларации США, Европейского союза или НАТО не изменят того факта, что Крым воссоединился с Россией, поэтому данный вопрос закрыт окончательно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.



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"Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения", - передает агентство ТАСС слова министра иностранных дел России.

Он добавил, что в последнее время Крым регулярно посещают делегации с представителями политических, общественных, деловых и культурных кругов множества зарубежных стран. "Они могут убедиться в твердой приверженности жителей Крыма свободно сделанному ими выбору", - сказал Лавров.

По его словам, в некоторых государствах складываются клубы друзей Крыма. Это стало возможным благодаря последовательной политической и информационной работе внешнеполитического ведомства России, заключил министр.