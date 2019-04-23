Житель Перми побил обидчиков своего двенадцатилетнего сына

Сотрудники МВД России по Пермскому краю проводят проверку по факту избиения подростков мужчиной.
Как сообщает агентство "ФедералПресс", житель Перми из машины наблюдал за разговором между своим двенадцатилетним сыном и его сверстниками. Когда спор перешел в драку, мужчина выбежал из машины и стал разнимать подростков.
Инцидент зафиксировала одна из камер наблюдения. На кадрах видно, как в драку между подростками вмешивается мужчина, отбрасывая обидчиков своего сына в разные стороны. Телеграм-канал Baza поясняет, что отец с самого начала контролировал ссору школьников, однако, когда она переросла в драку, его нервы не выдержали и он бросился на помощь своему ребенку.
В настоящее время во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
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