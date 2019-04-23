Житель Перми побил обидчиков своего двенадцатилетнего сына

Сотрудники МВД России по Пермскому краю проводят проверку по факту избиения подростков мужчиной.



Замдиректора школы избила подростка, обидевшего ее сына / Новости от 24.01.2019 14:27

Как сообщает агентство "ФедералПресс", житель Перми из машины наблюдал за разговором между своим двенадцатилетним сыном и его сверстниками. Когда спор перешел в драку, мужчина выбежал из машины и стал разнимать подростков.

Инцидент зафиксировала одна из камер наблюдения. На кадрах видно, как в драку между подростками вмешивается мужчина, отбрасывая обидчиков своего сына в разные стороны. Телеграм-канал Baza поясняет, что отец с самого начала контролировал ссору школьников, однако, когда она переросла в драку, его нервы не выдержали и он бросился на помощь своему ребенку.

В настоящее время во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.