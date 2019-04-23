Иркутский пенсионер покончил с собой в больнице

Пенсионер покончил с собой в одной из городских больниц города Иркутска, об этом сообщают местные СМИ.
По информации телеканала "Вести.Иркутск", пожилой мужчина хотел сдать анализы, но, не дождавшись своей очереди на прием, зашел в туалет и совершил самоубийство. Там и обнаружили его тело чуть позднее.
В настоящее время региональные правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины, уточняет пресс-служба Следственного управления СК по Иркутской области.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Президент Украинской академии политических наук рассказал о том, что предстоит сделать Владимиру Зеленскому, чтобы сдержать данные им обещания.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Почему никто не берет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке, объясняет военный эксперт Александр Перенджиев.