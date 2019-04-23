Иркутский пенсионер покончил с собой в больнице

Пенсионер покончил с собой в одной из городских больниц города Иркутска, об этом сообщают местные СМИ.



В Боткинской больнице пациентке установили напечатанный 3D-принтером сустав / Новости от 20.09.2018 21:22

По информации телеканала "Вести.Иркутск", пожилой мужчина хотел сдать анализы, но, не дождавшись своей очереди на прием, зашел в туалет и совершил самоубийство. Там и обнаружили его тело чуть позднее.

В настоящее время региональные правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины, уточняет пресс-служба Следственного управления СК по Иркутской области.