ЖД вокзал во Владивостоке "порезали" ради проезда лимузина Ким Чен Ына

На железнодорожном вокзале во Владивостоке срезали резкий спуск ради проезда лимузина президента Северной Кореи. Об этом сообщают очевидцы и подтверждают сотрудники вокзала.
"Да, спуск был срезан перед приездом Северокорейского лидера. Его лимузин не смог бы здесь проехать. Мы даже когда заказываем таким, то просим водителей не съезжать вниз, во избежание разных инцидентов", - рассказал журналистам сотрудник вокзала.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ким Чен Ын планирует посетить Владивосток для участия в саммите с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Северной Кореи и договорился о расширении сотрудничества.
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