ЖД вокзал во Владивостоке "порезали" ради проезда лимузина Ким Чен Ына

На железнодорожном вокзале во Владивостоке срезали резкий спуск ради проезда лимузина президента Северной Кореи. Об этом сообщают очевидцы и подтверждают сотрудники вокзала.



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"Да, спуск был срезан перед приездом Северокорейского лидера. Его лимузин не смог бы здесь проехать. Мы даже когда заказываем таким, то просим водителей не съезжать вниз, во избежание разных инцидентов", - рассказал журналистам сотрудник вокзала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ким Чен Ын планирует посетить Владивосток для участия в саммите с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Северной Кореи и договорился о расширении сотрудничества.

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