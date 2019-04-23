Россия планирует увеличить количество наземных станций ГЛОНАСС за рубежом

В ближайшие два года Россия планирует увеличить количество наземных станций отечественной глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) за рубежом, а также на территории страны.
Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Урличича, в настоящее время в России установлено 19 наземных станций ГЛОНАСС и 6 подобных станций за рубежом. К 2021 году сеть станций планируют расширить до 12 в других странах и до 45 на территории России.
Станции входят в систему коррекции и мониторинга системы ГЛОНАСС. Они следят за качеством навигационного сигнала, точностью бортовых часов спутников, а также передают поправки на космические аппараты.
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